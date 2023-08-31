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Доктор военных наук: Ситуация на границе стран НАТО и Беларуси обостряется

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  • 31.08.2023, 17:12
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Доктор военных наук: Ситуация на границе стран НАТО и Беларуси обостряется

Финский парламентарий призвал закрыть на замок восточную границу.

Польша, Латвия и Литва сообщили о готовности закрыть границу с Беларусью в случае возникновения «критического инцидента» с наемниками ЧВК «Вагнер», сообщает Verkkouutiset. Финский политик Ярно Лимнелл в связи с этим призывает финские власти быть готовыми закрыть границу с Россией.

Доктор военных наук и депутат парламента Финляндии Ярно Лимнелл говорит, что Финляндии следует обратить пристальное внимание на ситуацию с безопасностью на восточной границе.

Политик отмечает в соцсети X (бывший Twitter), что Польша, Латвия и Литва сообщили о готовности закрыть границу с Беларусью в случае возникновения критического инцидента с наемниками «Вагнер».

«Ситуация на границе нескольких стран НАТО и Беларуси обостряется как из-за умышленных провокаций, так и из-за неясного положения наемников «Вагнер». Нам также следует внимательно следить за ситуацией с безопасностью на восточной границе и быть готовыми закрыть границу в случае необходимости», – заявляет Лимнелл.

Премьер-министр Польши Мариуш Каминьский требовал от властей Беларуси выдворить со своей территории солдат ЧВК «Вагнер» и отправить на родину нелегалов вблизи польской границы, количество которых за последние месяцы выросло.

Напомним, несмотря на объявленные Финляндией ограничения и поддержку Украины, в 2023 году восточную границу государства уже пересекли почти миллион человек. Половина из них – граждане страны-агрессора.

Восточная граница Финляндии закрыта. Таково распространенное мнение – однако статистика этого не подтверждает. К концу июля восточную границу страны пересекли 973,3 тыс. человек – то есть почти миллион. Около половины из них прибыли из России, половина вернулась на свою родину.

Активность на восточной границе Финляндии хорошо иллюстрирует разницу в количестве шенгенских виз, выданных странами. Норвегия выдала 3,9 тыс. виз, а Финляндия – 120 тыс. Хотя следует отметить, что большинство этих виз было выдано еще до начала пандемии коронавируса в 2019 году.

Кстати, о волне агрессии со стороны мигрантов на границе с Беларусью сообщил агентству PAP уполномоченный представитель правительства Польши Станислав Жарин. По его словам, нелегальные мигранты забрасывают пограничников камнями и уничтожают машины. Он обвинил в кризисе Москву и Минск.

«Нарастает волна агрессии на границе с Беларусью. Польские патрули забросают камнями. Мы сталкиваемся с гибридной операцией, проводимой белорусской и российской сторонами», – считает полномочный представитель правительства по безопасности в информационном пространстве Польши Станислав Жарин.

Жарин отметил, что ситуация на границе с Беларусью уже несколько недель остается очень сложной: «Мы сталкиваемся с высокой интенсивностью гибридной операции, которая началась в 2021 году».

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