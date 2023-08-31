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Пилотам начали доплачивать за полеты на российских «Суперджетах»

  • 31.08.2023, 22:27
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Пилотам начали доплачивать за полеты на российских «Суперджетах»

Летать на них становится опасно.

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») ввела поощрительные надбавки за полеты на российских Sukhoi Superjet 100, пишет «Авиаторщина».

Командиры воздушных судов, командно-руководящий состав и пилоты-инструкторы получат по 150 тыс. рублей в июне и июле, вторые пилоты — по 30 тыс. или 60 тыс. рублей в зависимости от стажа работы.

Доплаты предусмотрены не только для пилотов SSJ 100. Их получат также те сотрудники командного и инструкторского состава, которые летают на иностранных Airbus и Boeing, но сели на SSJ 100 в указанные месяцы. Размер поощрения составит от 5,8 тыс. до 7,9 тыс. рублей за каждый час фактического налета на отечественных лайнерах.

Пилоты смогут получить надбавки за работу на SSJ 100 только в том случае, если в июне–июле у них не было дисциплинарных взысканий и они не нарушали нормативные акты авиакомпании.

«Россия» является крупнейшим эксплуатантом SSJ 100. К апрелю текущего года парк этих ближнемагистральных самолетов в компании достиг 78 штук. Всего у авиаперевозчиков страны 150 таких бортов.

После начала войны в Украине и ввода санкций против России отечественная промышленность столкнулась с проблемами в части сборки SSJ 100. За обслуживание, проектирование и изготовление деталей для двигателей SaM-146, установленных на самолете, отвечала французская компания Safran, которая в марте 2022 года вышла из совместного предприятия с ОДК Powerjet и прекратила поддерживать работу агрегатов.

За 1,5 года российские производители так и не смогли «импортозаместить» двигатель. 29 августа Минпромторг показал первый полет SJ 100 с отечественными компонентами. Отмечалось, что в самолете заменили порядка 40 деталей и агрегатов, включая авионику, шасси и систему электроснабжения, однако двигатель остался франко-российским.

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