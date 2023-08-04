Морские дроны атаковали военную базу РФ в Новороссийске 2 4.08.2023, 7:39

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В порту прогремели мощные взрывы, движение судов остановлено.

В Новороссийске (Краснодарский край, РФ) рано утром в пятницу, 4 августа, в районе гавани раздались взрывы и звуки стрельбы, предварительно, из-за атаки неизвестных морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местные Telegram-каналы.

Звуки взрывов прозвучали со стороны Черного моря, после чего последовала стрельба, прозвучало несколько очередей.

По данным российских пабликов, взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику, после чего последовал сильный взрыв.

В сети были опубликованы фото и видео происходящего.

По данным некоторых пабликов, взрывы произошли и в районе Южной Озереевки, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ атаковали военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами.

Российское государственное агентство РИА «Новости» сообщает, что экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о том, что в городе были слышны взрывы.

В порту Новороссийска, возле которого, по многочисленным сообщениям местных жителей, была слышна стрельба и прогремел по крайней мере один взрыв, утром в пятницу ввели временный запрет на движение судов.

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на компанию «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Поражен «нефтяной маяк»

По данным росСМИ, в Новороссийске было зафиксировано попадание в так называемый «нефтяной маяк» - специальное выносное устройство для приема нефти, которое расположено в нескольких километрах от берега.

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