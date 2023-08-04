В порту Новороссийска тонет большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк» 2 4.08.2023, 10:19

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Морские дроны поразили цель на военной базе РФ.

После ночной атаки морских дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок.

В настоящее время судно буксируют к берегу. Об этом сообщил российский пропагандист Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

«Подбит большой десантный корабль. Затопило один из его отсеков, из-за чего он дал крен. Соратник, работающий в порту, это подтверждает.Такие же лживые отчеты несут и на стол нашему президенту... Но есть и хорошая новость, корабль подлежит восстановлению», - написал он.

Информацию подтверждают и другие российские паблики. Они сообщают, что атака беспилотных катеров-камикадзе на военно-морскую базу в Новороссийске была успешной. Поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк», передает УНИАН.

В Сети появилось видео, на которых судно наклонилось на бок и медленно тонет. Вблизи него находятся несколько других судов, вероятно для эвакуации

экипажа.

Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» иронично прокомментировал поражение российского БДК. Он опубликовал фотографию тонущего судна и несколько комментариев россиян, которые уже не верят Минобороны РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляют об атаке морских дронов.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами.

Местный порт закрыли для движения судов.

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