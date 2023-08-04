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В порту Новороссийска тонет большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк»

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  • 4.08.2023, 10:19
  • 4,056
В порту Новороссийска тонет большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк»

Морские дроны поразили цель на военной базе РФ.

После ночной атаки морских дронов на Новороссийск один из российских десантных кораблей был подбит. Затопило один из его отсеков, из-за чего он перевернулся на бок.

В настоящее время судно буксируют к берегу. Об этом сообщил российский пропагандист Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

«Подбит большой десантный корабль. Затопило один из его отсеков, из-за чего он дал крен. Соратник, работающий в порту, это подтверждает.Такие же лживые отчеты несут и на стол нашему президенту... Но есть и хорошая новость, корабль подлежит восстановлению», - написал он.

Информацию подтверждают и другие российские паблики. Они сообщают, что атака беспилотных катеров-камикадзе на военно-морскую базу в Новороссийске была успешной. Поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк», передает УНИАН.

В Сети появилось видео, на которых судно наклонилось на бок и медленно тонет. Вблизи него находятся несколько других судов, вероятно для эвакуации

экипажа.

Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» иронично прокомментировал поражение российского БДК. Он опубликовал фотографию тонущего судна и несколько комментариев россиян, которые уже не верят Минобороны РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляют об атаке морских дронов.

Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами.

Местный порт закрыли для движения судов.

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