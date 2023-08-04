Россияне ополчились на Шойгу и Герасимова за ложь об «отраженной атаке» в Новороссийске 1 4.08.2023, 12:22

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Граждане РФ начали догадываться, что военное руководство РФ обмануло их.

В бухте Новороссийска после атаки дронов поврежден большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк». По данным СМИ, спецоперацию провела Служба безопасности Украины вместе с ВМС. Также опубликовано видео атаки на российский корабль.

Кадры буксировки поврежденного большого десантного корабля ВМФ РФ «Оленегорский горняк» разгневали россиян. Они поняли, что Минобороны РФ солгало о результатах ночного удара беспилотников по порту Новороссийска.

Соцсети заполонили гневные комментарии граждан РФ, передает Диалог.UA.

Утром 4 августа Министерство обороны РФ, комментируя ночные взрывы в порту Новороссийска, сообщило, что якобы успешно отразило атаку двух беспилотных катеров без повреждений и потерь. Версия Москвы начала быстро рушится.

Сначала в Сеть было слито видео, на котором беспилотник таранит военный корабль ВМФ РФ, а после уже жители Новороссийска начали делиться кадрами буксировки поврежденного корабля ВМФ РФ, который кренится и уходит на дно. Уже известно, что «поплохело» большому десантному кораблю (БДК) ВМФ РФ «Оленегоркий горняк», который находится в Составе Северного флота РФ. В прошлом месяце его перебросили в Черноморье для противодействия морским дронам.

«Вообще кренится, да. Сильно крен у него большой. Тонет, пока его тянут», - рассказывали очевидцы за кадром.

Россияне были разгневаны, что военное командование лжет о реальных последствиях удара. Они также требуют немедленной «ответки» по Киеву.

«Все дроны «успешно поражены» БДК? Точно все? И точно дроны поражены?

Он же тонет! Крен виден!

Когда пи****олы рапортуют, что «атака успешно отбита», на что они рассчитывают, когда у каждого кармане телефон с камерой?

Не тонет, а приуныл.

Шойгу и Герасимов, мать вашу, е***ые де****раты, где боновые заграждения? Мне стыдно за главнокомандующих.

Министерство лжи!

Нашего президента все обманывают, кому не лень…

А президенту другие отчеты и не нужны.

Как это объяснят? На риф напоролся?

Позор!

Пока страной руководят пи**болы, результата не ждите.

Корабль отбуксируют в отстойник, потом выделят деньги на ремонт, их распилят, корабль порежут и сдадут на металлолом», - пишут россияне.

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