Появилось видео удара морского дрона по российскому танкеру SIG 4 5.08.2023, 8:13

9,016

Корабль взорвали с помощью 450 кг тротила.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

Позже украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сегодня ночью СБУ взорвала крупный нефтяной танкер РФ SIG, который транспортировал топливо для российских войск:

— Как сообщают источники в СБУ, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. Как результат - один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ (построенный в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал «отрицательное плавание» у Крымского моста. Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому «фейерверк» был виден издалека.

Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она происходила именно в территориальных водах Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».