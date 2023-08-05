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Появилось видео удара морского дрона по российскому танкеру SIG

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  • 5.08.2023, 8:13
  • 9,016
Появилось видео удара морского дрона по российскому танкеру SIG

Корабль взорвали с помощью 450 кг тротила.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

Позже украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что сегодня ночью СБУ взорвала крупный нефтяной танкер РФ SIG, который транспортировал топливо для российских войск:

— Как сообщают источники в СБУ, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. Как результат - один из наиболее мощных нефтяных танкеров РФ (построенный в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал «отрицательное плавание» у Крымского моста. Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому «фейерверк» был виден издалека.

Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она происходила именно в территориальных водах Украины.

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