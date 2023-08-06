«Маневрируем и ищем слабые места врага»: украинский генерал оценил темпы наступления ВСУ 6.08.2023, 22:25

Перспектива освобождения Бахмута – высокая.

Контрнаступательная операция Вооруженных Сил Украины не прекращается. Несмотря на мощную оборону врага, украинские воины маневрируют и двигаются вперед.

Об этом «24 Каналу» сказал генерал армии, глава Службы внешней разведки Украины (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Темпы продвижения лишь доказывают мужество наших воинов, которым удается преодолевать минные поля, многочисленные укрепления и фортификационные сооружения, направленные на сдерживание ВСУ.

- Понятно, что это и дело командования – учитывать эту составляющую, искать слабые места и совершать маневры. Это то, что мы сейчас делаем, чтобы пробить защиту противника, перерезать их логистические пути, освободить Запорожскую и Херсонскую области и двигаться в сторону Крыма, – подчеркнул генерал армии.

Перспектива освобождения Бахмута – высокая

Бахмут является знаковым для политического руководства России и лично Путина. Сегодня Украина задействовала резервы, чтобы оцепить город с Юга и Севера.

- Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении. Мы все это предвидим, привлекаем наши резервы, двигаемся вперед. Перспектива освобождения Бахмута очень высока, – сказал Маломуж.

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