ВСУ уничтожили огнеметную систему «Солнцепек» и российскую РЭБ «Зоопарк»1
- 11.09.2023, 14:24
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Видеофакт.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили на фронте тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Об этом 9 сентября в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, показав видео боевой работы, пишет «Гордон».
«Припекли «Солнцепек». Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага», – написал Клименко
В течение минувших выходных силы обороны Украины уничтожили еще один редкий экземпляр военной техники оккупантов комплекс радиоэлектронной борьбы «Зоопарк». Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram 9 сентября.
По информации командующего, «Зоопарк» стал одной из 40 единиц техники ВС РФ, которая была уничтожена на таврийском направлении в течение суток.