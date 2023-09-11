ВСУ уничтожили огнеметную систему «Солнцепек» и российскую РЭБ «Зоопарк» 1 11.09.2023, 14:24

2,864

Видеофакт.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили на фронте тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Об этом 9 сентября в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, показав видео боевой работы, пишет «Гордон».

«Припекли «Солнцепек». Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага», – написал Клименко

В течение минувших выходных силы обороны Украины уничтожили еще один редкий экземпляр военной техники оккупантов комплекс радиоэлектронной борьбы «Зоопарк». Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram 9 сентября.

По информации командующего, «Зоопарк» стал одной из 40 единиц техники ВС РФ, которая была уничтожена на таврийском направлении в течение суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».