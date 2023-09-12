Российского депутата отправили в психбольницу из-за критики войны в Украине 3 12.09.2023, 19:26

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Олег Непеин

Непеина задержали в середине мая этого года.

В Саратовской области суд назначил принудительное психиатрическое лечение 67-летнему депутату Балашовского горсовета от КПРФ Олегу Непеину, обвиняемому в распространении «фейков» про армию по мотиву ненависти, сообщает SOTA.

Он пробудет три месяца в областной клинической психиатрической больнице имени Святой Софии. В июне его отправляли туда на обследование.

Балашовский районный суд принял во внимание результаты психиатрической экспертизы, в которой говорилось, что Непеин страдает параноидальной шизофренией. Причем врачи пришли к выводу, что болезнь проявилась у него «задолго до совершения преступления», поэтому нести ответственность за свои действия он не мог.

«В настоящее время Непеин не может осознавать характер своих деяний и самостоятельно представлять себя и свои интересы в ходе судебного процесса, представляет опасность для себя и окружающих, нуждается в принудительном лечении», — подчеркивалось в заключении.

В связи с этим суд постановил назначить супругу депутата Юлию Непеину его законной представительницей на время судебного процесса. Заседание отложили до 21 сентября.

Непеина задержали и отправили в СИЗО в середине мая этого года, так как он не являлся в суд по возбужденному против него делу о «фейках» про армию (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК). Его жена рассказала, что он делал это намеренно.

Поводом для уголовного преследования стали восемь комментариев о войне в Украине, которые депутат написал в апреле 2022 года в открытом телеграм-чате «Саратов-Энгельс». Следствие сочло «фейками» высказывания Непеина о том, что президент Владимир Путин «руководит операцией, которая нацелена на уничтожение украинского народа», и его действия «привели к гибели двадцати тысяч русских». Также в комментариях говорилось об убийствах мирных жителей в Буче и ударе по драмтеатру в Мариуполе.

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