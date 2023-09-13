Суд ЕС отказался снимать санкции с компании Synesis 13.09.2023, 13:23

Ее владелец также остается в «черном списке».

Суд Евросоюза отклонил иск IT-компании Synesis и ее владельца Александра Шатрова, которые добивались снятия санкций, передает «Немецкая волна».

Шатров и Synesis подали иски против Совета ЕС в 2022 году.

Synesis попала под санкции ЕС в декабре 2020 года. Компанию наказали за то, что она помогала властям вычислять белорусских протестующих. В Официальном журнале ЕС говорится: «Synesis предоставила белорусским властям платформу видеонаблюдения Kipod, которая позволяет осуществлять поиск и анализ видеозаписей, а также использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что делает кампанию ответственной за репрессии гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата Беларуси».

Ранее компания Synesis пыталась снять санкции через британский суд, но также безрезультатно.

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