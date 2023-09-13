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ГУР: Российские корабли после удара по Севастополю восстановлению не подлежат

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  • 13.09.2023, 20:16
ГУР: Российские корабли после удара по Севастополю восстановлению не подлежат

Силы обороны Украины нанесли удар по судостроительному заводу РФ.

Российские большой десантный корабль «Минск» и подлодка после атаки Сил обороны на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе восстановлению не подлежат.

Как передает «Укринформ», об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в телемарафоне «Единые новости», комментируя степень повреждения вражеских кораблей.

«Это значительные поражения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью — восстановлению не подлежат. Да, сегодня хорошие новости — уничтожение и повреждение большого десантного корабля вражеского «Минск» проекта 775, а также подлодки, что очень важно — носителя ракет «Калибр». Конечно, это хорошие новости для украинских Сил безопасности и обороны, для украинских граждан. И сегодня многие крымчане откровенно и искренне радовались, когда слышали вот такие звуки «хлопка», потому что понимали, что продолжается демилитарция Крыма от российских захватчиков», – отметил Юсов.

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что поврежден десантный корабль класса Ropucha и субмарина Kilo.

В сети было опубликовано фото уничтоженного БДК «Минск».

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