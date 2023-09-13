Бывший посол Польши в Беларуси рассказал, что означает его новая должность 13.09.2023, 22:26

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Артур Михальский

Артур Михальский назначен спецпредставителем по отношениям с демсилами Беларуси.

11 сентября стало известно, что Артур Михальский, который с мая 2018 года был послом Польши в Беларуси, хотя с октября 2020-го работал из Польши, назначен специальным представителем МИД Польши по делам сотрудничества с демократическими силами Беларуси. Это будет старая работа под старым названием или теперь у Михальского будут новые полномочия, у него спросил «Белсат».

Артур Михальский отвечает, что с формальной точки зрения — это серьезное изменение. Он почти два года был «послом на консультациях в Польше», теперь пришло время закончить эту миссию. Но в некотором смысле новая должность, говорит он, является продолжением прежних дел и усилий.

«Как известно, у меня всегда были близкие отношения с белорусским демократическим окружением, и в таком практическом смысле, думаю, буду дальше делать то, что делал до сих пор», — рассуждает Артур Михальский.

Демократические силы Беларуси, говорит он, стали уже «постоянным элементом политического пейзажа», и их нужно воспринимать как политического субъекта, достойного уважения, поддержания отношений, сотрудничества и помощи в различных делах.

Белорусская диаспора в Польше, как отмечает дипломат, очень большая. Михальский надеется, что белорусы находят в Польше дружелюбный дом, но понимает, что относительно диаспоры появляется много вызовов, часто непростых. Поэтому нужно помогать в преодолении трудностей, диапазон возможных деяний здесь широк.

«Самое важное — близко сотрудничать с теми, у кого в сердце свободная, независимая Беларусь», — резюмировал Артур Михальский.

В интересах не только белорусов, но и Польши, и Европы то, чтобы белорусы могли быть хозяевами в своей стране, а Беларусь была демократической, независимой и суверенной страной, подчеркнул он.

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