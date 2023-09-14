В Польше открыли завод по производству HIMARS 14.09.2023, 21:20

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Lockheed Martin открыл второй по величине производственный центр в мире.

Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin расширил свою присутствие в Польше, открыв второй по величине производственный центр в мире. Об этом сообщил вице-президент компании в Европе Джонатан Хойл.

«Принадлежащий нам завод в Мельце является вторым по величине производственным центром Lockheed Martin в мире. Единственным более крупным заводом остается наше производство в Гринвилле в США», — рассказал Хойл. Этот шаг является частью стратегии диверсификации производства Lockheed Martin.

Как отмечает Джонатан Хойл, эта стратегия уже принесла результаты, позволив удвоить производство реактивных систем залпового огня HIMARS и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Эта мера обусловлена не только «изменениями в геополитической обстановке», утверждает представитель Lockheed Martin. За время пандемии компания уяснила, что централизация производства в одном месте влечет за собой высокие риски.

Замглавы Lockheed Martin также подчеркнул, что компания стремится к дальнейшему развитию своей деятельности в Польше и находится в переговорах с польским Министерством обороны о возможных сотрудничестве на разных уровнях. Подробности соглашений не раскрываются.

С начала войны в Украине западные производители оружия и военной техники задумались об открытии новых производственных мощностей в Европе. Некоторые из них начали производить свою продукцию непосредственно в Украине. Так, в августе немецкий оружейный концерн Rheinmetall решил арендовать танковые заводы в Украине, чтобы обслуживать и производить танки Leopard. Еще один завод на западе Украины концерн должен открыть с нуля. На предприятии будут собирать по лицензии и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs. В июле турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar. В конце августа британская компания BAE Systems открыла офис в Украине для реализации совместных проектов по производству оружия. На старте здесь планируют выпускать и ремонтировать гаубицы L119 стандарта НАТО.

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