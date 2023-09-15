Как выглядели позиции российского «Триумфа» в Крыму до и после прилета «Нептуна» 15.09.2023, 16:57

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Спутниковые фото.

Американский эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик опубликовал спутниковые снимки, на которых видны позиции российских батарей С-400 во временно оккупированном Крыму до и после того, как по ним был нанесен ракетный удар.

Эфрик сопоставление снимков позиций С-400 «Триумф» от 28 августа и от 14 сентября.

Damage from Ukraine's recent strike on Russian air defenses in Crimea is visible in new high resolution satellite imagery. pic.twitter.com/is2lF3TonU — Brady Africk (@bradyafr) September 14, 2023

«Потери от недавнего удара Украины по российской системе ПВО в Крыму видны на новых спутниковых снимках высокого разрешения», – пояснил он.

На первом снимке, который сделан проектом Planet 28 августа, видны несколько оборудованных позиций пусковых установок российской ПВО.

На второй снимок, который сделан 14 сентября, попал момент начала передислокации пусковых установок с прежних позиций, одна из которых буквально выжжена.

Удар по российским батареям ПВО в районе Евпатории был нанесен в ночь на 14 сентября. Сообщается, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 «Триумф» стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты «Нептун».

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