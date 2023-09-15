В Южной Корее хотят запретить есть собак 3 15.09.2023, 19:13

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За принятие такого закона выступил парламент и первая леди страны.

В Республике Корея планируют принять специальный закон, запрещающий есть собак. Такое нововведение поддерживают крупнейшие партии парламента, пишет Bloomberg.

Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, 14 сентября предложила принять закон о запрете потребления собачьего мяса до конца текущей сессии, которая завершится 9 декабря.

Законодатели из консервативной Партии народной власти президента Юн Сок Еля также присоединились к этой инициативе. Они набрали достаточно голосов, чтобы принять эту меру, несмотря на противодействие фермеров, которые выращивают собак специально для этих целей.

«Около 10 миллионов южнокорейских семей содержат домашних животных. Сейчас настало время положить конец поеданию собак», — заявил Пак Дэ Чхоль, глава политического комитета правящей партии.

Южная Корея является одной из нескольких стран, где потребляется собачье мясо. Страна подвергается из-за этого международной критике.

Попытки ввести запреты ранее терпели неудачу из-за сильного противодействия со стороны собаководов и владельцев ресторанов.

Первая леди Южной Кореи Ким Кеон Хи в августе призвала положить конец этой практике, неожиданно появившись на пресс-конференции активистов и пообещав поддерживать их до тех пор, пока индустрия собачьего мяса не будет искоренена.

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