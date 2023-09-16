В России умер популярный актер сериалов «Бригада» и «Солдаты» 16.09.2023, 9:02

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Накануне его госпитализировали в больницу с инфарктом.

В России скончался популярный российский актер, который сыграл во многих сериалах Вячеслав Гришечкин.

По информации российского издания «Стархит», несколько дней назад актера госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу с инфарктом.

Сообщается, что врачи пытались спасти актера, но его состояние только ухудшалось.

Пять лет назад у актера умерла жена и он очень тяжело переносил ее уход. Актер впал в депрессию, по словам друзей, страдал алкогольной зависимостью.

Причиной смерти артиста предварительно называют проблемы с сердцем. Именно из-за очередного приступа его увезли в клинику несколько дней назад.

Впервые актер появился на экранах в 1989 году в фильме «Биндюжник и король». Он сыграл множество ролей за свою карьеру. Особенно запомнились зрителям образы в сериалах «Солдаты», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Каменская», «Маргоша», «Бригада». А также во многих популярных фильмах.

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