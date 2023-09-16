В России устроили истерику из-за лишения гражданства Литвы фигуристки из шоу жены Пескова 1 16.09.2023, 15:05

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За Дробязко «вступилась» известная в РФ тренер по фигурному катанию.

Бывшая литовская фигуристка Маргарита Дробязко лишилась гражданства Литвы. У 13-кратной чемпионки Литвы забрали паспорт европейской страны, а все из-за тесных связей с Россией, передает «24 канал».

Маргарита Дробязко родилась в столице России, но после распада СССР решила продолжить свои выступления под флагом Литвы. Фигуристка построила успешную спортивную карьеру, окончившуюся после сезона-2005/2006.

После окончания профессиональной карьеры Дробязко сосредоточила свое внимание на участии в ледовых шоу. Маргарита решила заработать денег не только в Литве, но и расширила свою географию на враждебную страну, где участвовала в шоу Ильи Авербуха.

10 августа в Литве подписали декрет о лишении крестов орденов пару фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко. Такое решение приняли после того, как оба любезно согласились стать частью ледового шоу Татьяны Навки в Сочи, которая является женой Дмитрия Пескова, и сама поддерживает российскую агрессию в сторону Украины.

Теперь Дробязко за свои сиденья на двух стульях серьезно наказали. Литва забрала у известной фигуристки гражданство.

За «обиженную» Дробязко вступилась известная российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Россиянка заверила, что такие решения властей европейской страны «отобьют у других желание переезжать жить в Литву».

Тарасова с проклятием обратилась к литовцам, заявив, что лишенная гражданства Дробязко «нужна всему миру».

«Им нужно стыдиться того, что они сделали. Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, пусть они будут прокляты. Маргарита мелочно нужна всему миру, она может работать во всем мире. Это высокий профессионал, весь мир ее знает по фамилии, имени и отчеству. И вряд ли кто-то запомнил, из какой она страны», – заявила российская тренер.

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