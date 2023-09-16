Польша запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России

Польша запрещает въезд автомобилям, зарегистрированным в России1
- 16.09.2023, 15:42
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Уже с 17 сентября.
С 17 сентября вступит в силу запрет на въезд в Польшу легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщил во время пресс-конференции министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский, пишет Money.pl.
— В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь, — сказал Каминьский.
Это означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не сможет въехать на территорию Польши.