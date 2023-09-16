СМИ пишут о болезни Путина после встречи с Лукашенко
- 16.09.2023, 17:45
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Ему приписывают диагнозы, начиная от рака и заканчивая болезнью Паркинсона.
Российский диктатор Владимир Путин привлек внимание пользователей социальных сетей после того, как на его руках заметили проколотые вены во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко, сообщает Daily Express.
В сети начали делать предположения относительно того, чем болен Путин. Люди приписывают ему диагнозы, начиная от рака и заканчивая болезнью Паркинсона.
Один из пользователей X (бывший Twitter) отметил, что у Путина заметны кровеносные сосуды, которые имеют странный цвет.
В то же время другой добавил, что это похоже на рубцы от внутривенных инъекций, которые могли делать российскому диктатору, чтобы лечить рак.
Однако некоторые отрицают болезни Путина и объясняет состояние рук диктатора обычной старостью.
«Когда вы становитесь старше, ваша кожа истончается и теряет эластичность, делая вены более заметными. Кроме того, с возрастом клапаны в ваших венах ослабевают. Это может привести к тому, что кровь накапливается в ваших венах в течение более длительного периода времени. Это увеличивает вену», — написал один из пользователей Х.
14 сентября Лукашенко отправился с рабочим визитом в РФ, где у него была запланирована встреча с Путиным.