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СМИ пишут о болезни Путина после встречи с Лукашенко

  • 16.09.2023, 17:45
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СМИ пишут о болезни Путина после встречи с Лукашенко

Ему приписывают диагнозы, начиная от рака и заканчивая болезнью Паркинсона.

Российский диктатор Владимир Путин привлек внимание пользователей социальных сетей после того, как на его руках заметили проколотые вены во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко, сообщает Daily Express.

В сети начали делать предположения относительно того, чем болен Путин. Люди приписывают ему диагнозы, начиная от рака и заканчивая болезнью Паркинсона.

Один из пользователей X (бывший Twitter) отметил, что у Путина заметны кровеносные сосуды, которые имеют странный цвет.

В то же время другой добавил, что это похоже на рубцы от внутривенных инъекций, которые могли делать российскому диктатору, чтобы лечить рак.

Однако некоторые отрицают болезни Путина и объясняет состояние рук диктатора обычной старостью.

«Когда вы становитесь старше, ваша кожа истончается и теряет эластичность, делая вены более заметными. Кроме того, с возрастом клапаны в ваших венах ослабевают. Это может привести к тому, что кровь накапливается в ваших венах в течение более длительного периода времени. Это увеличивает вену», — написал один из пользователей Х.

14 сентября Лукашенко отправился с рабочим визитом в РФ, где у него была запланирована встреча с Путиным.

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