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Sky News: ВСУ могут разрезать оккупационные силы пополам

  • 16.09.2023, 19:17
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Sky News: ВСУ могут разрезать оккупационные силы пополам

Для этого есть несколько условий.

Военный эксперт Шон Белл заявил, что так называемый сухопутный мост между Крымом и Донбассом является «наименее трудным местом» для освобождения украинскими войсками.

В комментарии Sky News он отметил, что ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на юг, где сталкиваются с оборонительными опорами, которые Россия месяцами строила. В частности, линия Суровикина простирается через эту территорию и включает противотанковый ров, препятствия «зубы драконов», за которыми расположены оборонительные позиции в траншеях.

Однако, если Силы обороны смогут пробиться и достичь побережья Азовского моря или приблизиться на расстояние, на котором будут доставать этот участок, это фактически разрежет российские силы пополам. Как отмечается, во время контрнаступления стало понятно, что Украина держала в резерве большую часть своих западных танков и лучше всего обученных войск, ожидая прорыва где-то на линии фронта. Часть этих танков, вероятно, отправляют на бои за Запорожье.

«Вы никогда не будете уверены, что будет щелью, которая прорвет дамбу, вы никогда не узнаете, пока не появится трещина и не откроются шлюзы. Вопрос в том, хватит ли украинцам выносливости, морального духа и техники, чтобы воспользоваться этим», - подытожил Белл.

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