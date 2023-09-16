Умер звездный актер самого кассового белорусского фильма 16.09.2023, 21:17

Игорю Кечаеву было 62 года.

Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в Москве 14 сентября в возрасте 62 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в Электротеатре Станиславского, с которым артист сотрудничал. Прощание с артистом прошло 15 сентября в морге института имени Склифосовского, пишет «Комсомолка».

«Игорь Кечаев останется в нашей памяти замечательным и талантливым актером, человеком светлой души и настоящим романтиком, который обладал редким даром эмпатии», - говорится в сообщении театра.

В 1988 году актер сыграл одну из главных ролей в драме «Меня зовут Арлекино», снятом на «Беларусьфильм» по мотивам пьесы Юрия Щекочихина «Ловушка 46, рост 2». Картина стала самой кассовой в Беларуси: только в первый год проката ее посмотрели в кинотеатрах СССР около 42 миллионов человек. Герой Кечаева в ленте «Меня зовут Арлекино» - мажор по кличке Интер.

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