Мигранты пересекли реку, чтобы попасть в Польшу из Беларуси 3 17.09.2023, 13:01

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Части из них пришлось вернуться назад.

За минувшие сутки в Польшу из Беларуси пытался попасть 36 иностранцев, в том числе граждане Судана. Из них 20 человек при виде польских патрулей вернулись на территорию Беларуси.

На участке Беловежа 14 иностранцев незаконно пересекли реку Лесьна Права, 2 человека при виде патрулей вернулись на белорусскую территорию, 12 сирийцев были задержаны, сообщает Погранслужба Польши.

В этом году Подляшским отделом Погранслужбы на госпитализацию и обследование мигрантов, незаконно пересекших границу из Беларуси было потрачено 1,2 млн. злотых.

По информации ведомства, фиксируются случаи, когда иностранцы, которым была оказана помощь в медучреждениях, покидают места, где эта помощь была оказана.

Сообщается, что из больницы в Хайнувке сбежала гражданка Сирии.

«Она заявила, что хочет остаться в Польше и подать заявление на получение международной защиты. Женщина после незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу получила всевозможную помощь. Сотрудники Погранслужбы вызвали ей скорую помощь. По решению врачей она оставалась в инфекционном отделении», – говорится в сообщении польской Погранслужбы.

На латвийско-белорусской границе задержан 41 человек, на литовско-белорусской незаконных пересечений не зафиксировано.

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