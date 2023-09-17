Ситуация цугцванга 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.09.2023, 14:27

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Путин прибыл на тупиковую станцию «Ким».

Отчаянный бросок великой геополитики в Северную Корею был последним. Дальше в поиске «союзников» идти некуда. Режим Кима – крайний на планете.

Мы употребили слово «отчаянный» не случайно. Китай, БРИКС, Африка, даже Иран, не оправдали надежд, не стали союзниками засевших в российской власти трухлявыми грибами нижних чинов КГБ. И вот – тупиковая станция «Ким».

Оригинальные «аналитики» в Совбезе, видно, считают, что если попугать «Запад» передачей военных технологий Киму, то можно добиться какого-то с соглашения по России, уступок. Если так, то нечто подобное Путин пытался разыграть с началом сирийской авантюры в 2015 году («новая Ялта»). Тогда был провал, начало которому было положено крымской авантюрой, сейчас будет то же самое.

Военная помощь Кима снарядами, если таковая состоится, существенного перелома в боевые действия в Украине не внесет. Зато поворот к Киму открывает ворота для более широкой помощи Южной Кореи Украине и санкциям против России. Так что издержки возможны уже на коротком временном промежутке. «Опять всех переиграл».

Отчаяние путинцев и какая-то наивная «геополитическая игра» теперь очевидны не только миру, но и в нашей стране.

Демонстрировать тесные связи с Северной Кореей, ставшей посмешищем и символом ненормальности – что может быть хуже для «великой страны»? Это окончательный переход в низшую лигу мировой политики. Все равно, как если бы «Барселона» покинула испанский чемпионат и объявила, что теперь будет гастролировать, встречаясь с дворовыми командами.

Карикатурно звучат слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который, согласно Центральному телеграфному корейскому агентству «поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела». Вы «вдохновились» вместе с Шойгу?

Между прочим, Ким, пожалуй, не так глуп, как Путин и Патрушев: он теперь легко может вместе со своим главным спонсором и покровителем Китаем превратить сближение с Россией в укрепление своей позиции в отношениях с Соединенными Штатами. Мы не знаем, будет ли реализован такой подход, но при осторожном движении можно «выпустить воздух» из раздутого шарика путинских надежд и получить некоторые выгоды. Основная мысль: «Давайте мы сделаем сотрудничество с Путиным несущественным, а вы пойдите нам навстречу в некоторых вопросах».

Ничего, кроме ощущения растущей слабости путинской конструкции, отчаянный бросок к Киму, не демонстрирует.

Конец стал на шаг ближе. На доске ситуация цугцванга – у Путина нет хороших шагов, любой его последующий ход приближает поражение его группы. Но не поражение России. Отряхнув с себя путинизм, обгаженная им страна очистится, выправится и пойдет путем нормальности. Все впереди.

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