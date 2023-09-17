Чеченский правозащитник Янгулбаев: Кадыров умер
- 17.09.2023, 15:32
- 5,356
Известный оппозиционер подтвердил слухи.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, скончался из-за проблем с почками.
Слухи, которые появились по этому поводу 17 сентября, подтвердил в своем канале в Telegram Абубакар Янгулбаев - чеченский правозащитник, оппозиционер и личный враг Кадырова.
Янгулбаев опубликовал короткий пост в 13:30 дня воскресенья: «Кадыров умер».
Показательно, что сообщение он опубликовал спустя полчаса после того, как в официальном аккаунте Кадырова вышло видео якобы с опровержением слухов. Правда, обнародованный ролик с Кадыровым мог быть записан ранее, в нем нет никакой привязки к сегодняшнему дню.
Слухи о тяжелой болезни Кадырова появились весной 2023 года, когда он после длительного отсутствия появился на публике с разительными изменениями во внешности.
Тогда же поговаривали, что у представителя путинского режима проблемы с почками из-за возможного отравления.
На днях российский оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на влиятельные чеченские источники, что у Кадырова была неудачная операция трансплантации почек, которая привела к отторжению.
16 сентября военная разведка Украины подтвердила слухи, сообщив, что у Кадырова резкое ухудшение здоровья и он, предположительно, находится в коме.
Пресс-служба главы Чечни за последние два дня выпустила уже несколько постов, пытаясь таким образом опровергнуть сообщения о болезни и смерти главы Чечни. Однако доказательств, что он жив и здоров, предоставлено так и не было.