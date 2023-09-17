закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чеченский правозащитник Янгулбаев: Кадыров умер

  • 17.09.2023, 15:32
  • 5,356
Чеченский правозащитник Янгулбаев: Кадыров умер

Известный оппозиционер подтвердил слухи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, скончался из-за проблем с почками.

Слухи, которые появились по этому поводу 17 сентября, подтвердил в своем канале в Telegram Абубакар Янгулбаев - чеченский правозащитник, оппозиционер и личный враг Кадырова.

Янгулбаев опубликовал короткий пост в 13:30 дня воскресенья: «Кадыров умер».

Показательно, что сообщение он опубликовал спустя полчаса после того, как в официальном аккаунте Кадырова вышло видео якобы с опровержением слухов. Правда, обнародованный ролик с Кадыровым мог быть записан ранее, в нем нет никакой привязки к сегодняшнему дню.

Слухи о тяжелой болезни Кадырова появились весной 2023 года, когда он после длительного отсутствия появился на публике с разительными изменениями во внешности.

Тогда же поговаривали, что у представителя путинского режима проблемы с почками из-за возможного отравления.

На днях российский оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на влиятельные чеченские источники, что у Кадырова была неудачная операция трансплантации почек, которая привела к отторжению.

16 сентября военная разведка Украины подтвердила слухи, сообщив, что у Кадырова резкое ухудшение здоровья и он, предположительно, находится в коме.

Пресс-служба главы Чечни за последние два дня выпустила уже несколько постов, пытаясь таким образом опровергнуть сообщения о болезни и смерти главы Чечни. Однако доказательств, что он жив и здоров, предоставлено так и не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох