закрыть
17 сентября 2023, воскресенье, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси арестовали россиянина за ношение необычной кепки

2
  • 17.09.2023, 18:30
  • 4,048
В Беларуси арестовали россиянина за ношение необычной кепки

Подробности.

Судья суда Городокского района Анна Гуринова арестовала гражданина Российской Федерации Виктора Мищенко на двое суток за то, что он провел «пикетирование» в Городке без разрешения местного райисполкома, пишет «Віцебская вясна».

Согласно протоколу об административном правонарушении, Виктор ходил по городу в кепке с изображением герба «Погоня» и полосой бело-красно-белого цвета

Суду россиянин пояснил, что действительно это делал, но, мол, не знал о том, что публичная демонстрация символики, изображенной на его головном уборе в сочетании с БЧБ-лентой, является высказыванием своих общественно-политических взглядов, то есть якобы это пикет, который проводится незаконно.

Судья Гуринова не согласилась с аргументацией Мищенко и по ч. 1 ст. 24.23 КоАП наказала россиянина арестом, правда, как на сегодня, на совсем маленький срок — «всего» на двое суток. Вещественное доказательство — кепку с изображением герба «Погоня» и бело-красно-белого флага — она решила оставить при деле на весь срок его хранения, т.е. на три года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох