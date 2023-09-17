В Беларуси арестовали россиянина за ношение необычной кепки 2 17.09.2023, 18:30

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Подробности.

Судья суда Городокского района Анна Гуринова арестовала гражданина Российской Федерации Виктора Мищенко на двое суток за то, что он провел «пикетирование» в Городке без разрешения местного райисполкома, пишет «Віцебская вясна».

Согласно протоколу об административном правонарушении, Виктор ходил по городу в кепке с изображением герба «Погоня» и полосой бело-красно-белого цвета

Суду россиянин пояснил, что действительно это делал, но, мол, не знал о том, что публичная демонстрация символики, изображенной на его головном уборе в сочетании с БЧБ-лентой, является высказыванием своих общественно-политических взглядов, то есть якобы это пикет, который проводится незаконно.

Судья Гуринова не согласилась с аргументацией Мищенко и по ч. 1 ст. 24.23 КоАП наказала россиянина арестом, правда, как на сегодня, на совсем маленький срок — «всего» на двое суток. Вещественное доказательство — кепку с изображением герба «Погоня» и бело-красно-белого флага — она решила оставить при деле на весь срок его хранения, т.е. на три года.

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