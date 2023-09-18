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Ночью силы обороны Украины сбили 18 «шахедов» и 17 крылатых ракет

  • 18.09.2023, 8:43
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Ночью силы обороны Украины сбили 18 «шахедов» и 17 крылатых ракет

Все российские ракеты были сбиты.

В ночь на 18 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Все ракеты и большая часть дронов были сбиты. Об этом 18 сентября в Telegram сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По информации ВС ВСУ, lhjys Shahed летели с двух направлений из Приморско-Ахтарска (РФ и мыса Чауда на территории временно оккупированного Россией Крыма.

«Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования», – сообщили в ВС ВСУ.

Там добавили, что пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.

«Привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей», – сообщили в Воздушных силах.

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