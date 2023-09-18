Самолет Кадырова заметили в небе над Москвой 18.09.2023, 11:55

5,710

Рамзан Кадыров

Но главы Чечни на борту могло не быть.

На фоне слухов о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров умер в воскресенье, 17 сентября, его самолет заметили в небе Москвы.

Ранее сообщалось, что борт Кадыров стоял в столице РФ последние три дня - с 15 сентября. Однако по данным проекта ВЧК-ОГПУ, вечером 17 сентября он вылетел в сторону Грозного (столица Чеченской Республики).

«В воскресенье вечером самолет Рамзана Кадырова вылетел из Москвы в сторону Грозного. Над Махачкалой транспондер был отключен», - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов, самолет лидера Чечни покинул воздушное пространство Москвы в 19.45. За полчаса до этого в небе столицы РФ также были замечены два неопознанных вертолета: они прилетели из Кремля во Внуково (в последнем пробыли не более пары минут, уточнил ВЧК-ОГПУ).

«Возможно, это как-то связано происходящим сейчас в ЦКБ, а в Грозный срочно отправились важные кремлевские шишки. Поэтому кадыровский самолет RA-73417 полетел не включая транспондер», - указывает проект.

Сообщается, что самолет Кадырова впервые раскрыл свое местоположение возле Астрахани (примерно в 21:15 над Калмыкией). Вероятно, это была вынужденная мера, поскольку сигнал борта нужно включать по умолчанию в связи с близлежащими военными аэропортами. Далее Каспийское море самолет Кадыров пролетел «по тихому», с выключенным транспондером. Его включили вновь примерно в 22:00, при снижении в районе Махачкалы.

«Данная траектория полетов используется для посадки в аэропорту Грозного. Если Кадырова не было на борту, то не исключено, что некто из Кремля прибыл туда на его самолете», - отмечает ВЧК-ОГПУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».