закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самолет Кадырова заметили в небе над Москвой

  • 18.09.2023, 11:55
  • 5,710
Самолет Кадырова заметили в небе над Москвой
Рамзан Кадыров

Но главы Чечни на борту могло не быть.

На фоне слухов о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров умер в воскресенье, 17 сентября, его самолет заметили в небе Москвы.

Ранее сообщалось, что борт Кадыров стоял в столице РФ последние три дня - с 15 сентября. Однако по данным проекта ВЧК-ОГПУ, вечером 17 сентября он вылетел в сторону Грозного (столица Чеченской Республики).

«В воскресенье вечером самолет Рамзана Кадырова вылетел из Москвы в сторону Грозного. Над Махачкалой транспондер был отключен», - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов, самолет лидера Чечни покинул воздушное пространство Москвы в 19.45. За полчаса до этого в небе столицы РФ также были замечены два неопознанных вертолета: они прилетели из Кремля во Внуково (в последнем пробыли не более пары минут, уточнил ВЧК-ОГПУ).

«Возможно, это как-то связано происходящим сейчас в ЦКБ, а в Грозный срочно отправились важные кремлевские шишки. Поэтому кадыровский самолет RA-73417 полетел не включая транспондер», - указывает проект.

Сообщается, что самолет Кадырова впервые раскрыл свое местоположение возле Астрахани (примерно в 21:15 над Калмыкией). Вероятно, это была вынужденная мера, поскольку сигнал борта нужно включать по умолчанию в связи с близлежащими военными аэропортами. Далее Каспийское море самолет Кадыров пролетел «по тихому», с выключенным транспондером. Его включили вновь примерно в 22:00, при снижении в районе Махачкалы.

«Данная траектория полетов используется для посадки в аэропорту Грозного. Если Кадырова не было на борту, то не исключено, что некто из Кремля прибыл туда на его самолете», - отмечает ВЧК-ОГПУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох