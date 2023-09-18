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Установлен новый рекорд пробега электромобиля

  • 18.09.2023, 14:18
Установлен новый рекорд пробега электромобиля

2500 км на одном заряде.

Студенты из Мюнхенского технического университета установили новый рекорд электромобилей, и дело тут не только в дальности пробега. Их творение, электромобиль под названием muc22, пролетел невероятные 2 574 км на одной единственной зарядке емкостью 15,5 кВт-ч. Этот подвиг был осуществлен за шесть дней на территории аэропорта Мюнхена, пишет techinsider.

Но не позвольте этим цифрам ввести вас в заблуждение. muc22 вряд ли появится на автобанах, потому что его максимальная скорость всего 42 км/ч. Однако легковесность этого авто поражает: его вес составляет всего 170 кг без учета водителя.

Одним из его козырей является невероятно эффективный аэродинамический дизайн с коэффициентом сопротивления всего 0,159. Это не только показатель инженерного мастерства, но и ключ к его невероятной эффективности.

Стоит отметить, что рекордный пробег был совершен в условиях ангара аэропорта. Такой подход исключал воздействие погодных условий, позволяя машине проявить все свои возможности.

В итоге muc22 установил планку, превзойдя предыдущий рекорд на 60%. Этот успех ставит новый вектор в развитии электромобилей, демонстрируя, что даже небольшие и не такие быстрые машины могут внести свой вклад в революцию транспортных средств.

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