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Морские дроны трижды атаковали Крымский мост

  • 2.09.2023, 8:15
  • 6,218
Морские дроны трижды атаковали Крымский мост

В районе моста прогремели взрывы, движение на нем остановлено.

В ночь на 2 сентября в районе Крымского моста снова звучали мощные взрывы.

В России утром пожаловались на массированную ночную атаку на Крымский мост. По версии Минобороны РФ, за ночь морские дроны трижды атаковали мост.

В лучших традициях российской пропаганды, там заявили о «попытке террористического удара», совершенной «киевским режимом», передает obozrevatel.com.

В течение ночи в Telegram-канале МО РФ трижды писали об атаках морских дронов по построенному оккупантами Крымскому мосту.

О «своевременном обнаружении и уничтожении» морского дрона в Черном море оккупанты рапортовали 1 сентября в 23:15, а также 2 сентября в 02:10 и 02:20.

Оккупанты также останавливали движение на Крымском мосту.

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