Морские дроны трижды атаковали Крымский мост
- 2.09.2023, 8:15
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В районе моста прогремели взрывы, движение на нем остановлено.
В ночь на 2 сентября в районе Крымского моста снова звучали мощные взрывы.
В России утром пожаловались на массированную ночную атаку на Крымский мост. По версии Минобороны РФ, за ночь морские дроны трижды атаковали мост.
В лучших традициях российской пропаганды, там заявили о «попытке террористического удара», совершенной «киевским режимом», передает obozrevatel.com.
В течение ночи в Telegram-канале МО РФ трижды писали об атаках морских дронов по построенному оккупантами Крымскому мосту.
О «своевременном обнаружении и уничтожении» морского дрона в Черном море оккупанты рапортовали 1 сентября в 23:15, а также 2 сентября в 02:10 и 02:20.
Оккупанты также останавливали движение на Крымском мосту.