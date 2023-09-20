В Сочи после взрыва вспыхнул мощный пожар возле аэропорта 20.09.2023, 7:42

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Россияне сообщили об атаке беспилотника.

Утром среды, 20 сентября, в Сочи (Краснодарский край РФ) разразился масштабный пожар в районе международного аэропорта и АЗС «Роснефть» – там огнем охватило резервуар с топливом. Пропагандисты уже заявляют, что на объект могла быть «атака беспилотника».

До этого жители говорили о громком звуке взрыва. О ЧП написали российские Telegram-каналы, публикуя кадры с места происшествия, передает obozrevatel.com.

По их данным, «бавовна» произошла около 05:15 вблизи гражданского аэропорта. Он расположен в курортном районе Адлер в 28 км от центра Сочи.

После взрыва высокий огонь поднялся над городом, а в небо свалился густой черный дым. Пропагандисты говорили, что это горит топливный резервуар.

В Сочи вспыхнул мощный пожар возле аэропорта: был слышен звук взрыва, валит черный дым. Видео

Позже другие ресурсы сообщили, что пожар в Адлерском районе охватил резервуар с 1200 тонн керосина. Они же заявили, что ЧП могло стать «следствием атаки дрона».

Со ссылкой на местных жителей пропагандисты отметили, что громкий взрыв раздался там около пяти утра. На место выехали российские МЧСники, возгорание площадью около 100 кв. м они гасили с помощью пены, уверяя, что «угрозы распространения огня нет».

Ресурс независимых российских журналистов ASTRA уточнил, что после взрыва «бавовна» постигла цистерну в районе АЗС «Роснефть» на улице Авиационной.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в Адлерском районе Сочи утром в среду загорелся резервуар, правда, с дизельным топливом. Площадь пожара составила 96 кв. м.

Чиновник заявил: предварительно, пострадавших нет и угрозы распространения огня тоже; на месте работают более 60 человек и 15 единиц техники, а причины ЧП выясняются.

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