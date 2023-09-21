В Петербурге опровергли версию Лукашенко про горящие автобусы МАЗ 21.09.2023, 5:13

Диктатор снова наврал.

Петербургское предприятие «Пассажиравтотранс» опровергло слова Александра Лукашенко о причинах возгорания автобусов МАЗ. Свой подвижной состав компания эксплуатирует самостоятельно и по регламенту.

«СПб ГУП «Пассажиравтотранс» не является частной компанией и эксплуатирует свой подвижной состав самостоятельно и по регламенту», — ответили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия.

Так в российской компании отреагировали на очередную версию Лукашенко о причинах возгорания автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге.

Новую версию Лукашенко предложил на встрече с губернотором Красноярского края России Вениамином Кондратьевым во вторник, 19 сентября.

«Смотрю в СМИ: там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться. Задаю вопрос: а в других регионах России? Не горят. А почему в Питере? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание, вы знаете: это надо не только вовремя гайку закрутить, но осмотр перед выездом должен быть постоянно. А всего этого не было. Естественно, где-то утечки, протечки и так далее. Что-то где-то там задымилось. В СМИ сразу: «Ах, загорелось!» – заявил Лукашенко.

«Пассажиравтотранс» действительно не частная компания – это государственное унитарное предприятие. Оно является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западного региона России. Находится в ведении Комитета по транспорту Администрации Санкт-Петербурга. Персонал насчитывает более 10 200 человек.

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