Как «дезертирует» приближенная к Кремлю российская элита 2 21.09.2023, 17:06

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Исинбаева и не только.

На фоне провальной войны с Украиной представители российской элиты пытаются дистанцироваться от Путина. Ближайшее окружение главы Кремля ищет возможности откреститься от токсичных связей.

Сайт Charter97.org собрал самые резонансные случаи в одном материале.

Дезертирство майора Исинбаевой

Решение знаменитой олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой удалить свои фотографии с Путиным вызвало бурную реакцию у россиян. Раньше она позировала в военной форме, имея звание майора, фотографировалась с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и даже была доверенным лицом российского диктатора. Кроме того, Исинбаева принимала активное участие в продвижении так называемой Юнармии – детско-юношеского военно-патриотического движения при Минобороны РФ.

В июле 2023-го года Исинбаева оказалась в центре скандала, который разгорелся после статьи о ее переезде на испанский остров Тенерифе и ее роли в становлении путинского режима. Бывшая чемпионка в прыжках с шестом в ответ поспешила откреститься от бывшего кумира и заявила, что присвоенные ей звания «носят номинальный характер».

— Я гражданин мира, всегда им была и остаюсь, — отметила путинистка. — Я живу там, где работаю, ем то, что мне нравится, общаюсь с людьми, которых ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в хорошую сторону каждого человека, даже тех людей, которые «готовы закидать меня камнями» только за то, что кто-то где-то что-то сказал, написал или выложил какие-то фото 10-летней давности, не имеющие никакого отношения к нынешней действительности.

За это Исинбаеву исключили из штаба «Общероссийского народного фронта», а в Махачкале названный в ее честь стадион переименовали в «Труд».

Стоит также отметить, что больше полусотни российских спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство. Об этом на заседании коллегии Минспорта 6 сентября заявил замминистра спорта России Алексей Морозов.

— Я никого не осуждаю, но когда спортсмен выходит на пьедестал и звучит гимн его страны и поднимается флаг — это тоже имеет значение, — с досадой отреагировал на это Путин.

Аркадий Волож: путь из российского бизнесмена в израильского

В 2021 году Аркадий Волож входил в список богатейших бизнесменов России. В этом рейтинге он занимал 57-ю строчку, а его состояние оценивалось в $2,3 млрд. После начала войны в Украине Евросоюз ввел персональные санкции против сооснователя «Яндекса». В мотивировочной части заявления Брюссель также обвинил Воложа в том, что он оказывает финансовую поддержку военной операции РФ. Тот назвал это решение «ошибочным», ушел со всех постов российского подразделения компании, а летом этого года публично осудил вторжение России в Украину.

— Вторжение России в Украину — это варварство, и я категорически против него, — заявил Волож. — В Украине у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы, — добавил он в своем заявлении.

Олигарх также обновил информацию на своем персональном сайте. Теперь он называет себя израильским технологическим предпринимателем, компьютерщиком и инвестором, родившимся в Казахстане.

Согласно фотографиям и материалам, опубликованным на сайте Кремля в 2017 и 2020 годах, Волож минимум дважды встречался с Путиным и обсуждал с ним вопросы технологического развития России.

— Человек как бы вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, у него чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала, — не скрывая обиды прокомментировал решение олигарха Путин.

Среди выступивших против войны есть и другие видные российские олигархи — Олег Тиньков, который в прошлом году отказался от российского гражданства, публично осудив «путинский фашизм». До него то же самое сделал российский и израильский инвестор Юрий Мильнер, который в 2014 году уехал из России в США.

Олигархи времен Бориса Ельцина, в частности, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и другие, также сейчас пытаются дистанцироваться от Путина.

Подмостки или прогибы: Нетребко сделала свой выбор

Оперная певица Анна Нетребко, помимо музыкальной карьеры, известна тем, что была доверенным лицом президента РФ, выступала на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, а также фотографировалась с флагом «Новороссии» вместе с одним из сепаратистских лидеров Олегом Царевым.

В 2017 году, в преддверии переизбрания Путина, она заявила российскому государственному информационному агентству, что «невозможно представить себе лучшего президента для России». Позже она также говорила, что не голосовала за Путина в 2018 году, но прямо российского президента не критиковала.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Нетребко написала, что выступает против войны, но при этом считает неправильным «заставлять художников или любого общественного деятеля публично выражать свои политические взгляды и осуждать свою родину».

— Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы, — добавила она.

Певица отметила, что встречалась с Путиным «лишь несколько раз в жизни, в основном чтобы принять награды или на открытии Олимпийских игр.

— В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом, — заверила Нетребко.

Нетребко разочаровалась в Путине, хотя именно он присвоил ей звание Народной артистки

— Да, я не могу угодить всем. Ну и ладно, я могу с этим жить. И да, я хочу усидеть на этих двух стульях или даже на трех, если потребуется. Однажды люди поймут, что я не предатель своей родины и что я не против Украины. Я пытаюсь оставаться человеком, — признается певица.

Стоит отметить, что многие исполнители и общественные деятели, открыто выступившие против военных действий в Украине, попали в список иностранных агентов. Приблизительно 160–170 представителей сферы культуры покинули Россию за время проведения так называемой СВО. Путин на это отреагировал фразой: Лучше покидать страну, чем капать на мозги миллионам граждан.

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