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Совет ООН по правам человека проведет слушания по Беларуси

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  • 22.09.2023, 11:23
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Совет ООН по правам человека проведет слушания по Беларуси

Сам доклад был опубликован весной.

Сегодня в Совете ООН по правам человека состоятся слушания о ситуации в Беларуси. На них будет обсуждаться доклад Верховного комиссара.

Сам доклад был опубликован весной. Сегодня будут представлены также дополнения к нему. Надо отметить, что в рамках 53-й сессии СПЧ ООН, прошедшей летом, также состоялись слушания по ситуации нашей стране. Тогда доклад представила специальный докладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.

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