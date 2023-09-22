Мятеж Пригожина: главу Росгвардии Золотова заподозрили в сговоре с ЧВК 22.09.2023, 12:37

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Виктор Золотов

Фото: ТАСС

«Марш на Москву» может быть не последним.

Источники российского телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщают, что несмотря на формальное прекращение уголовного дела по факту вооруженного мятежа, ФСБ продолжает активную работу по поиску высоких должностных лиц, которые могли быть причастны к июньскому «маршу справедливости», организованному главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

При этом фокус внимания следователей сейчас сосредоточен на Росгвардии, хотя изначально сотрудники данной службы как потенциальные предатели не рассматривались.

Обратить свой взор на ведомство Виктора Золотова решили после того, как появилась информация о странных договоренностях Росгвардии и ЧВК, которые возникли сразу после мятежа Пригожина.

Оказалось, что во время разоружения «вагнеровцев» они «припрятали до лучших времен» значительную часть снарядов и техники прямо на складах Росгвардии.

ВЧК ОГПУ точно известно о создании такого «военного схрона» в районе н.п. Казачий Стан, вблизи одного из росгвардейских полигонов. В тайник перебросили до четырех крупных контейнеров военного имущества, а схему со стороны Росгвардии курировал некий Роман, находящийся в звании генерала.

Насколько в дело вовлечено высшее руководство Росгвардии покажет время, однако сам по себе факт утаивания оружия мятежников ЧВК, говорит, что этот мятеж может быть не последним.

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