СМИ: Беспилотник атаковал здание ФСБ в центре Курска 24.09.2023, 11:04

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Серия взрывов раздалась как раз в «день города».

В Курске (РФ) 24 сентября беспилотник атаковал административное здание в центре города. Местные власти утверждают, что повреждения получила крыша объекта, передает obozrevatel.com.

Заявление о прилете БПЛА сделал губернатор Курской области Роман Старовойт. «Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», – написал российский чиновник в Telegram утром в воскресенье.

Местные жители сообщали о целой серии взрывов и видели дым. «Хлопки» там прозвучали еще до 10:00.

Жители Курска сообщили об атаке БПЛА на здание Управления ФСБ по Курской области на улице Добролюбова.

В местных интернет-сообществах писали, что громкие звуки слышали в разных районах города. В центре на некоторых улицах в машинах сработали сигнализации.

Старовойт утверждает, что к Курску смог прорваться «украинский» беспилотный летательный аппарат. Кстати, именно в воскресенье, 24 сентября, Курск празднует 991-летие города.

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