ВСУ перерезают главный логистический маршрут россиян под Бахмутом 24.09.2023, 12:04

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Трасса на Горловку взята под огневой контроль украинской армии.

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что украинские военные уже достают до одного логистического маршрута оккупантов на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.

«Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии соприкосновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Также у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, это и трассы, которые ведут с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери», - пояснил Евлаш в эфире телемарафона «Єдині новини».

По словам спикера, впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки и бросил в бой своих заключенных - все они были уничтожены.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье. Во время контрнаступления ВСУ на Западе Запорожской области уничтожили одно из формирований российских оккупантов - 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.

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