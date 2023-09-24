Армения выдвинула жесткие обвинения в адрес Кремля 1 24.09.2023, 12:24

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Глава аппарата премьер-министра Пашиняна заявил о гибридной войне против его страны.

Глава аппарата премьер-министра Никола Пашиняна Араик Арутюнян резко высказался насчет пропагандистской кампании Кремля, направленной против Армении.

«Видимо, в гибридной войне, развязанной в российскими СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке, – тот, кто больше врет, получит половину дворца/Кремля», – написал он в Facebook 23 сентября.

Таким образом Арутюнян отреагировал на сюжет телеканала НТВ, где утверждалось: якобы 20 сентября протестующие в Ереване прорвались в здание правительства и столкнулись там с американскими десантниками.

«Это абсолютная дезинформация», – подчеркнул он. По словам руководителя аппарата Пашиняна, ни один протестующий в тот день не проник в здание правительства и никаких американских военных там не было.

В постскриптуме Арутюнян задается вопросом, почему так получилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне (Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и т.д.).

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе военную операцию, в результате чего сепаратистские власти региона де-факто согласились на капитуляцию. Победа Азербайджана вызвала антиправительственные протесты в Ереване.

Хотя РФ является союзником Армении по ОДКБ, кремлевская пропаганда выставила поражение Армении как закономерное наказание Пашиняна за то, что он якобы предал Россию и хотел дружить с Западом.

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