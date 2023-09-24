В Ереване начался шестой за неделю митинг за отставку Пашиняна 1 24.09.2023, 19:29

Он проходит на площади Республики.

В столице Армении Ереване начался шестой за неделю антиправительственный митинг.

Пришедшие на акцию люди начали с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе в результате «антитеррористической операции», проведенной Азербайджаном с 19 по 20 сентября. Активисты стали призывать к забастовкам в учебных заведениях «во имя будущего Армении, во имя будущего ваших детей.

Вход в здание правительства охраняют полицейские, выстроившись в несколько рядов, но протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой.

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