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В Ереване начался шестой за неделю митинг за отставку Пашиняна

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  • 24.09.2023, 19:29
В Ереване начался шестой за неделю митинг за отставку Пашиняна

Он проходит на площади Республики.

В столице Армении Ереване начался шестой за неделю антиправительственный митинг.

Пришедшие на акцию люди начали с минуты молчания в память о погибших в Нагорном Карабахе в результате «антитеррористической операции», проведенной Азербайджаном с 19 по 20 сентября. Активисты стали призывать к забастовкам в учебных заведениях «во имя будущего Армении, во имя будущего ваших детей.

Вход в здание правительства охраняют полицейские, выстроившись в несколько рядов, но протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой.

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