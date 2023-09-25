Витебский суд приговорил видооператора Вячеслава Лазарева к 5,5 годам 3 25.09.2023, 12:25

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Вячеслав Лазарев и Татьяна Пытько

Его жену – к трем.

25 сентября политзаключенным супругам Вячеславу Лазареву и Татьяне Пытько был вынесен приговор – 5 с половиной и 3 года заключения соответственно, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов».

Вячеслав будет отбывать наказание в колонии усиленного режима, а Татьяна – в колонии общего режима.

Такой приговор вынес супругам судья Витебского областного суда Евгений Бурунов, судебный процесс проходил в закрытом формате.

Напомним, видеооператор-фрилансер Вячеслав Лазарев был задержан 9 февраля 2023 года в Витебске, против него завели уголовное дело по части 2 статьи 361-4 («Содействие экстремистской деятельности»). А 6 июня задержали жену Вячеслава – Татьяну Пытько. Ей инкриминировали ту же статью или «создание экстремистского формирования или участие в ней» (ст. 361-1 УК).

Несовершеннолетнюю дочь Татьяны и Вячеслава социальные службы поместили в областную больницу, что делается в тех случаях, когда у ребенка нет рядом близких и родственников или опекунов. Но примерно через месяц девочку забрали к себе родственники Татьяны. Двое детей Татьяны от первого брака сейчас живут со своим родным отцом.

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