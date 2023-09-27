В Севастополе третий день подряд объявили воздушную тревогу 27.09.2023, 20:33

Атака ВСУ?

В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев.

В телеграм-канале он опубликовал сообщение о тревоге и инструкциями, как себя вести с этой ситуации.

Воздушную тревогу в Севастополе объявляют третий день подряд.

Самый крупный ракетный обстрел Севастополя был зафиксирован 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведо

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