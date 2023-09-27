В Севастополе третий день подряд объявили воздушную тревогу
- 27.09.2023, 20:33
Атака ВСУ?
В оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил «губернатор» Михаил Развожаев.
В телеграм-канале он опубликовал сообщение о тревоге и инструкциями, как себя вести с этой ситуации.
Воздушную тревогу в Севастополе объявляют третий день подряд.
Самый крупный ракетный обстрел Севастополя был зафиксирован 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведо