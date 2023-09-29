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На рынке труда Беларуси — новый антирекорд

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  • 29.09.2023, 22:02
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На рынке труда Беларуси — новый антирекорд

У лукашистов не получается решить проблему.

В Беларуси продолжает нарастать дефицит кадров. На 29 сентября нанимателям в целом по всей стране требуется почти 135,3 тыс. работников. Столько предложений размещено в общереспубликанском банке вакансий. Это очередной антирекорд, ранее такого дефицита работников в нашей стране не было.

К примеру, в Минске не хватает 35,1 тыс. работников, в Минской — 19,8 тыс., в Брестской — 16,6 тыс.

При этом в целом по стране по 67,6 тыс. вакансий предлагают зарплату до 800 рублей. Причем нужно учитывать, что наниматели, как правило, указывают в объявлениях зарплаты до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

При этом зарплату от 2000 рублей готовы платить по 11,7 тыс. вакансий.

На фоне дефицита работников в Беларуси ввели послабления для иностранцев, которые хотят трудоустроиться в нашей стране.

Ранее эксперты проекта «Нашы грошы» обращали внимание на проблему нехватки рабочих рук в нашей стране.

«Беларусь по-прежнему обладает высоким человеческим капиталом. Про это говорят не только международные рейтинги, но и конкурентоспособность белорусских специалистов, — отмечают аналитики. — Наши ученые, бизнесмены, деятели культуры, искусства и айтишники только тому подтверждение. Сейчас этот капитал активно покидает страну или зачастую не может найти себе свободного применения на родине. В результате большой потенциал оказывается малопродуктивным в Беларуси и поэтому все чаще становится драйвером роста для зарубежных стран».

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