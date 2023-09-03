Генерал Тарнавский: ВСУ прорвали 60% обороны россиян на Юге 3.09.2023, 10:49

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Украинская армия наступает по обе стороны от прорыва.

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский в интервью The Observer заявил, что россияне потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны на Юге, и лишь по 20% на вторую и третью.

Сейчас украинские защитники прорвали первую линию российской обороны на Запорожском фронте, наступают по обе стороны прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях.

«По моему мнению, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту (первую) линию обороны. Они готовились больше года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен», — сказал Тернавский.

По его словам, ВСУ сейчас находятся между первой и второй оборонительными линиями. «В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, прикрывающих отход российских войск за их вторую линию обороны», — сказал он.

Тарнавский подчеркнул, что контрнаступление сдерживало построенное россиянами огромное минное поле. За ним российские войска «просто стояли и ждали украинскую армию», подбивая украинскую технику.

«Как только там (на первой линии обороны) появлялась любая техника, россияне сразу начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью», — подчеркнул он.

Теперь, когда минный барьер преодолен, россияне вынуждены маневрировать и передислоцировать свои силы. «Враг подтягивает резервы не только из Украины, но и из России», — отметил Тарнавский.

Однако он уверен, что рано или поздно у россиян не хватит сил, что позволит защитникам наступать быстрее. Теперь, когда минное поле прорвано, россияне потеряли значительную часть своего превосходства.

«Существует очень большая разница между первой и второй линией обороны», — сказал Тарнавский.

Он пояснил, что вторая линия не так хорошо построена, поэтому украинцы могут использовать свою технику, хотя там все еще есть минные поля.

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