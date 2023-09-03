ВСУ высадили десант и ударили по россиянам на новом участке фронта на Юге 1 3.09.2023, 12:57

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Украинская армия создала плацдарм на Кинбурнской косе.

Подразделения украинской армии добились нового успеха на Кинбурнской косе (юг Николаевской области), где накануне смогли закрепиться и продвинуться, сообщает dialog.ua.

OSINT-аналитики смогли подтвердить высадку украинского десанта с последующим развитием наступления благодаря видео россиян, на котором оккупанты пытаются сдержать украинское наступление.

Кадры удалось геолоцировать военному OSINT-аналитику Telegram-канала Kravchuk, по словам которого, украинская сторона пока операцию никак не комментирует.

«Зафиксировано присутствие и продвижение ВСУ на данном участке фронта. Пока без деталей, никто это не комментирует, только россияне публикуют видео. За последнее время с нашей стороны довольно часто производятся операции данного типа, поэтому ждем больше интересных новостей», - пишет эксперт.

Действуя на Юге, в дельте Днепра, украинские подразделения регулярно высаживаются на левом берегу, устраивая вылазки диверсантов и Сил специальных операций.

На данный момент на Левобережье создано сразу несколько плацдармов, которые россияне никак не могут выбить.

По всей вероятности, ВСУ смогли создать еще один плацдарм, на этот раз на Кинбурнской косе.

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