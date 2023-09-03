Белорусы попали в российский список «террористов и экстремистов» 3.09.2023, 22:02

Один из них, похоже, проходил по делу о поджоге военкомата.

Белорусы числятся в российском перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Этот список размещен на сайте Росфинмониторинга. Некоторые наши соотечественники значатся в этом перечне несколько лет, другие — меньше. Одного из них, похоже, подозревают в поджоге военкомата в России, пишет «Зеркало».

Если почти два года назад в этом перечне было пятеро белорусов, то теперь — восемь человек. Причем четверо из них — новички.

Так, и в сентябре 2021 года, и сейчас в перечне значатся четверо человек, это:

Бабарика Николай Николаевич, Марьина Горка Пуховичского района, 1994 г. р.;

Большаков Валерий Валерьевич, Минск, 1963 г. р.;

Носель Сергей Николаевич, Брест, 1973 г. р.;

Павлов Дмитрий Анатольевич, указана только страна Беларусь, 1983 г. р.

За это время в перечень также попало еще несколько наших соотечественников:

Абдурахманов Богдан Русланович, Минск, 1995 г. р.,

Попов Вячеслав Анатольевич, Солигорск, 1978 г. р.,

Стремко Владимир Викторович, Жабинка, 1979 г. р.,

Савченко Артем Владимирович, Могилев, 1990 г. р.

К примеру, полный тезка Богдана Абдурахманова проходил по делу о поджоге в октябре 2022 года военкомата в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Также сходится дата рождения.

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