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Спецназ СБУ уничтожил десятки единиц российской техники

  • 30.09.2023, 15:51
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Спецназ СБУ уничтожил десятки единиц российской техники

70 оккупантов отправились на «концерт Кобзона».

Спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 состав из БК и 70 российских оккупантов.

Как пишет «Обозреватель», видео ударов по россиянам Центра спецопераций «А» показали в Telegram Службы безопасности Украины. Там уточнили, что среди уничтоженной техники:

– 7 танков;

– 5 ББМ;

– 7 артиллерийских систем;

– 1 система ПВО;

– 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;

– 29 единиц автомобильной техники;

– 7 огневых позиций;

– 28 фортификационных сооружений и 1 состав с БК.

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