Спецназ СБУ уничтожил десятки единиц российской техники
- 30.09.2023, 15:51
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70 оккупантов отправились на «концерт Кобзона».
Спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 состав из БК и 70 российских оккупантов.
Как пишет «Обозреватель», видео ударов по россиянам Центра спецопераций «А» показали в Telegram Службы безопасности Украины. Там уточнили, что среди уничтоженной техники:
– 7 танков;
– 5 ББМ;
– 7 артиллерийских систем;
– 1 система ПВО;
– 6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
– 29 единиц автомобильной техники;
– 7 огневых позиций;
– 28 фортификационных сооружений и 1 состав с БК.