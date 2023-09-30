Спикер ВСУ: Тактические резервы Кремля уже исчерпаны 1 30.09.2023, 16:43

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Захватчики, ощутившие на себе всю мощь украинской армии, указывают на ряд проблем.

Недавно мобилизованные оккупанты, сформированные в 25-ю общевойсковую армию, переброшены в Украину на фоне многочисленных потерь России. Кремль вынужден использовать стратегические резервы своих войск, так как тактические исчерпаны.

Об этом рассказал представитель восточной группировки войск Сил обороны Илья Евлаш в эфире телемарафона UA Разом. По его словам, подкрепление оккупантов уже переброшено на Лимано-Купянском направлении.

«Эффективность применения этих подразделений остается невысокой. Поскольку даже из перехватов, которые мы фиксируем - захватчики, ощутившие на себе всю мощь ВСУ, указывают на проблемы с личным составом, нехваткой техники и так далее», – пояснил военный.

Указанная армия состоит из 12 тысяч вражеских солдат, причем они представляют собой абсолютно разный контингент. Значительная часть из них вышла из расформированных подразделений, которые в прошлом уже были разбиты украинскими защитниками.

«Хочу отметить, что это уже стратегические резервы продолжает привлекать Россия, что указывает на недостаточное количество личного состава, поскольку все тактические резервы уже исчерпаны», – подытожил Евлаш.

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