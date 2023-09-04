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В Донецке около «администрации» Пушилина прогремел мощный взрыв

  • 4.09.2023, 18:03
  • 3,136
В Донецке около «администрации» Пушилина прогремел мощный взрыв

Удар нанесли по самому центру оккупированного города.

Во временно оккупированном Донецке 4 сентября прогремели мощные взрывы. Предварительно удар был нанесен по зданию «администрации» города.

Видео с взрывами распространили в местных Telegram-каналах, сообщает ТСН.

«Взрывы раздаются в центре временно оккупированного Донецка. Предварительно удар был нанесен по зданию оккупированной администрации города», — пишут местные.

Однако, по словам пропагандистов, в городе только «горел автомобиль».

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