В Донецке около «администрации» Пушилина прогремел мощный взрыв
- 4.09.2023, 18:03
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Удар нанесли по самому центру оккупированного города.
Во временно оккупированном Донецке 4 сентября прогремели мощные взрывы. Предварительно удар был нанесен по зданию «администрации» города.
Видео с взрывами распространили в местных Telegram-каналах, сообщает ТСН.
«Взрывы раздаются в центре временно оккупированного Донецка. Предварительно удар был нанесен по зданию оккупированной администрации города», — пишут местные.
Однако, по словам пропагандистов, в городе только «горел автомобиль».