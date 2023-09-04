Силы обороны Украины нанесли сокрушительные удары по врагу 4.09.2023, 19:39

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Генштаб ВСУ раскрыл потери оккупантов.

Вооруженные силы Украины ударили по четырем пунктам управления российских оккупантов, но это не единственная потеря захватчиков за сутки. Как говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес пять ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате террористических атак российских оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника», - говорится в сообщении.

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