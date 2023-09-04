закрыть
4 сентября 2023, понедельник, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силы обороны Украины нанесли сокрушительные удары по врагу

  • 4.09.2023, 19:39
  • 4,190
Силы обороны Украины нанесли сокрушительные удары по врагу

Генштаб ВСУ раскрыл потери оккупантов.

Вооруженные силы Украины ударили по четырем пунктам управления российских оккупантов, но это не единственная потеря захватчиков за сутки. Как говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток враг нанес пять ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате террористических атак российских оккупантов есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин