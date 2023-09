Пехота ВСУ прорвала российскую оборону с «зубами дракона» к западу от Вербового 5.09.2023, 7:38

Украинская армия расширила брешь в главном оборонительном эшелоне врага на Юге.

Легкая пехота Сил обороны Украины продвинулась к позициям за противотанковыми рвами и «зубами дракона», которые составляют нынешний оборонительный рубеж оккупантов в западной части Запорожской области. И хотя пока речь не идет о прорыве этой линии обороны врага, поскольку там не наблюдается тяжелой техники ВСУ, очевидно, что они намерены удерживать позиции.

Оккупанты пытались расширить свои минные поля на юге после начала украинского контрнаступления в июне, но им это не удалось. А ныне ограничения возможностей российской артиллерии и преимущества украинцев в контрбатарейном огне вынуждают россиян отклоняться от собственной доктрины, говорится в сводке (Института изучения войны https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-4-2023) (Institute for the Study of War, ISW).

Продвижение ВСУ на Запорожье

По словам аналитиков, в ходе наступательной операции украинские войска продвинулись к позициям захватчиков, расположенным на границе деревьев, которые находятся к востоку от противотанковых рвов и заграждений в виде «зубов дракона», являющихся частью трехуровневой линии обороны ВС РФ непосредственно к западу от Вербового.

Также украинская легкая пехота продвинулась дальше к ряду подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое.

Кроме того, ВСУ приблизились к российским оборонительным позициям между Роботиным и Новопрокоповкой.

Эксперты отметили, что украинские силы расширяют брешь, которую уже проделали в одном российском оборонительном эшелоне, и перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

«Похоже, они добиваются успехов в непосредственной близости от российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового и к северу от Солодкой Балки, при этом проводя пехотные атаки и тяжелый артиллерийский огонь по вражеским позициям вглубь и южнее этого слоя. Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, которого еще не наблюдалось, будет указывать как на прорыв в этом российском оборонительном слое, так и на попытку расширить продвижение», – указали в ISW.

У войск РФ нарастают проблемы

По словам экспертов из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), ограничения возможностей российской артиллерии и преимущества Украины в контрбатарейном огне вынуждают оккупационные войска РФ отклоняться от собственной огневой доктрины. Хотя захватчики пытались адаптировать ее еще до начала украинских контрнаступательных операций.

В RUSI отметили, что российские войска пытаются отдать приоритет точности удара, а не объему, поскольку им не хватает боеприпасов для поддержания доктринально обозначенного артиллерийского огня. Еще они испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов в районы передовой и видят снижение эффективности массовых ударов по мере потери контрбатарейных радаров, а их ружья страдают от износа ствола.

Эксперты говорят, что российские войска пытаются увеличить производство снарядов с лазерным наведением «Краснополь» и использованием дронов «Ланцет» с целью повышения точности и сокращения количества боеприпасов, используемых в атаках.

Также оккупанты часто готовят свои боевые позиции к дистанционному разрушению с помощью самодельной взрывчатки вместо того, чтобы наносить артиллерийские удары по ним после вывода войск, как того требует российская доктрина.

Оценив эти изменения, в ISW предположили, что сокращение возможностей российской артиллерии может еще больше ослабить оборону армии РФ на определенных участках фронта. Поскольку артиллерийский огонь является важнейшим компонентом российской эластичной обороны. Переход оккупантов к более точной доктрине огня может позволить им усилить эти возможности, но ограничения в учебном потенциале страны-агрессора, вероятно, не позволят врагу реализовать этот сдвиг в широком масштабе в ближайшем будущем. Ведь с самого начала контрнаступления ВСУ российские источники постоянно заявляли, что у войск диктатора Владимира Путин нет достаточных контрбатарейных возможностей на различных участках фронта.

На фоне этого командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинские артиллерийские возможности «равны или даже лучше», чем у российских войск, и что ВСУ смогли отбросить вражеские артиллерийские подразделения от линии фронта, не позволяя им поддерживать основные войска врага.

