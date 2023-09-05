Во дворе военкомата в Петербурге прогремел мощный взрыв 3 5.09.2023, 15:26

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Бомбу заложили в вентиляционную шахту.

В Санкт-Петербурге утром 5 сентября прогремел взрыв во дворе российского военкомата из-за диверсии неустановленных лиц.

В частности, кто-то спрятал в вентиляционной шахте учреждения самодельное взрывное устройство. Оно сдетонировала в районе 10:00 утра, пишет Baza.

«СВУ сдетонировало около 10 часов утра в вентиляционной шахте военкомата на улице Крупской, ведущей к заброшенному бомбоубежищу», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрывоопасный "сюрприз" начинили 150 граммами пороха. С последствиями на месте инцидента поручили разбираться взрывотехникам из ФСБ.

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